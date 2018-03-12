Martı, 23 Mart'ta Vizyonda!
Katıldığı festivallerde büyük beğeni toplayan ödüllü film 'Martı' sinemaseverlerle buluşuyor. MinT Yapım imzalı film 23 Mart'ta vizyona giriyor.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Erkan Tunç'un üstlendiği filmin başrollerini; İrem Sak, Onur Buldu, Öner Erkan ve Sahra Şaş üstleniyor.
MinT Yapım imzalı Martı; İzmir Torbalı'da bir tavuk çiftliğinde çalışan Yakup( Onur Buldu) ve genç karısı Mediha'nın(Sahra Şaş) sıkıcı hayatları ile çiftliğe yardımcı olarak gelen Rıza(Öner Erkan) ve karısı Nurgül'ün ( İrem Sak) görünürde eğlenceli olan hayatlarının kesişmeyle birlikte karakterlerin kendileriyle yüzleşmelerini ve yaşadıkları değişimi konu alıyor.
Ankara Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü alan ve 'Hayatta En Önemli Şey Mutlu Olmaktır' temasıyla yola çıkan Martı, 23 Mart'ta 'Başka Sinema' da vizyona giriyor.
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