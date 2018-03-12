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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif Martı, 23 Mart'ta Vizyonda!
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Sıradaki Haber:Sanatta anlamlı işbirliği

Keyif
12.03.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Martı, 23 Mart'ta Vizyonda!

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Martı, 23 Mart'ta Vizyonda!

Katıldığı festivallerde büyük beğeni toplayan ödüllü film 'Martı' sinemaseverlerle buluşuyor. MinT Yapım imzalı film 23 Mart'ta vizyona giriyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Erkan Tunç'un üstlendiği filmin başrollerini; İrem Sak, Onur Buldu, Öner Erkan ve Sahra Şaş üstleniyor.

MinT Yapım imzalı Martı; İzmir Torbalı'da bir tavuk çiftliğinde çalışan Yakup( Onur Buldu) ve genç karısı Mediha'nın(Sahra Şaş) sıkıcı hayatları ile çiftliğe yardımcı olarak gelen Rıza(Öner Erkan) ve karısı Nurgül'ün ( İrem Sak) görünürde eğlenceli olan hayatlarının kesişmeyle birlikte karakterlerin kendileriyle yüzleşmelerini ve yaşadıkları değişimi konu alıyor.

Ankara Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü alan ve 'Hayatta En Önemli Şey Mutlu Olmaktır' temasıyla yola çıkan Martı, 23 Mart'ta 'Başka Sinema' da vizyona giriyor.

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