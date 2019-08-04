Marlon Brando ‘Hayır’ dedirtti
Hülya Koçyiğit TRT2 için hazırladığı “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta Ayla Algan’ı ağırladı.
Algan, hayatının dönüm noktalarının konuşulduğu programda, Amerika’da okurken aldığı bir teklife efsane oyuncu Marlon Brando’nun sözleri nedeniyle “Hayır” dediğini de anlattı: “Amerika’dayken Fanny Price’ın hayatını oynamam için teklif aldım. Sekiz senelik kontrat imzalamam gerekiyordu. Marlon Brando ile konuşunca o sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçtim.”
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