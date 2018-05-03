TEGV gönüllüleri Mardin'deki çocukların eğitimi için koşacaklar
12 Mayıs'ta Bozcaada'da gerçekleştirilecek New Balance Run koşusuna TEGV de seyirci kalmadı ve Anadolu Hisarı'nda bulunan İpek Kıraç Öğrenim Birimi'nde yıllardır gönüllü olarak faaliyet gösteren Tolga Türkmen ve Reyhan Özçelik Mardinli çocukların eğitim masraflarına destek olmak için koşacak.
TEGV, 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza eğitim desteği sağladığı 72 noktasından biri olan Mardin Savur Öğrenim Birimi'nde 5.000 çocuğa 5 yıl boyunca eğitim desteği sağlamak için Bozcaada'da düzenlenecek koşuya katılıyor. TEGV'in İstanbul'daki gönüllülerinden Tolga Türkmen ve Reyhan Özçelik'in katılacağı koşuya destek olmak isteyenler bu sayfa üzerinden (https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC29943) ve (https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC30015) destek olabiliyor. Toplanan bağışlar doğrudan TEGV'e gidiyor ve Mardinli çocuklarım eğitimi için ayrılıyor.
Koşu hakkında detaylı bilgiye de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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