Manowar 20 Temmuz’da İstanbul'da
Ünlü heavy metal grubu Manowar, “The Final Battle” turnesi kapsamında 20 Temmuz’da İstanbul Küçük Çiftlik Park’ ta konser verecek.
Grubun kurucusu ve basçısı Joey DeMaio, İstanbul’da verecekleri konseri iple çektiklerini ifade ederek, “Manowar’ın Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler. Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye’deki Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz” dedi.
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