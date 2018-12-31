Manga'dan samimi itiraf "Görücü usulü tanıştık"
Rock müziğin en sevilen gruplarından Manga, geçtiğimiz günlerde Özdilek Park İstanbul’da konser verdi.
Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan grup, konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonrası hayranlarıyla soru-cevap yapan grup, samimi itiraflarda bulundu. Konser sonrası dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Manga, ‘Nasıl tanıştınız’ sorusuna ‘Görücü usulü’ diye cevap verince konukları kahkahaya boğdu. Dinleyiciler arasında bulunan bir kadın hayranının sahneye çıkıp şarkı söyleme isteğini geri çevirmeyen grubun solisti Ferman Akgül, bu hareketiyle seyircilerden büyük alkış aldı.
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