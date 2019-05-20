MaNga: "Hep birlikte bayramımızı kutluyoruz"
maNga, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Çanakkale'de binlerce müzikseverle yaşadı.
maNga, bu özel gün ile ilgili çok heyecanlı ve gururlu olduklarını iletirken, düşüncelerini: “Çanakkale'deyiz, Özgürlük Parkı'nda ve biliyoruz ki hep birlikte, yurdun dört bir köşesinde büyük bir coşkuyla bayramımızı kutluyoruz; Ata'mızı sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Harika bir akşamdı. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümeye devam edeceğiz.” sözleriyle dile getirdi.
Çanakkale Özgürlük Parkı'nı dolduran binlerce kişi eşliğinde bayramı kutlayan ekip, güçlü performansı ile de büyük ilgi ve coşkuyla karşılandı.
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