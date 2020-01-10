Manaf Halbouni'den "Kendi Evinde"

Zilberman-Ä°stanbul tarafÄ±ndan organize edilen ve Tarabya KÃ¼ltÃ¼r Akademisi'nin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± Tomtom Gardens'ta yapÄ±ldÄ±.



Manaf Halbouni,Â Åžam'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel sanatlar eÄŸitimini Dresden GÃ¼zel Sanatlar Akademisinde tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda gÃ¼ncel konularÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Her zaman Ã§evresinde geliÅŸen sorunlarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sanatÃ§Ä±, "Åžam benim evim ama Åžam'a gidemiyorum, her zaman oradaki her ÅŸeye uzaktan bakmak durumunda kalÄ±yorum, bu sanatÄ±ma da yansÄ±yor." dedi.



Ä°stanbul'u sevdim"



Ä°lk kiÅŸisel sergisi iÃ§in ve ilk kez geldiÄŸi Ä°stanbul'da Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± bulduÄŸu iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu dile getiren Halbouni, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ekim ayÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r Akademisi'nin konuk sanatÃ§Ä±sÄ± olarak Ä°stanbul'a geldiÄŸimde Ã§ok sÄ±cak karÅŸÄ±landÄ±m. Ä°stanbul daha bÃ¼yÃ¼k ve daha Ã§ok insan var ama Åžam'a benziyor. Kendimi burada Ã§ok rahat hissettim ve iyi karÅŸÄ±landÄ±m. Ä°stanbul'u sevdim, Ã§ok hoÅŸ bir ÅŸehir."



Halbouni, sergisinin TÃ¼rkÃ§e ve herkesin seveceÄŸi bir ismi olmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirterek, "Futbol pek Ã§ok zaman insanlarÄ± birleÅŸtirir, TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n da kolay anlayacaÄŸÄ± 'Kendi Evinde' ismi bence bu Ã§ok gÃ¼zel bir isim oldu." dedi.



Serginin fikri bir fotoÄŸraftan Ã§Ä±ktÄ±



Halbouni, serginin fikrinin Dresden'de her gÃ¼n bisiklete bindiÄŸi yol Ã¼zerinde bir mÃ¼lteci kampÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraftan ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fotoÄŸrafta kampÄ±n etrafÄ±ndaki bir duvara ArapÃ§a "Evine Geri DÃ¶n" ve sonrasÄ±nda da buna itiraz olarak "HayÄ±r" yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Sergideki objelerin Ã§ok farklÄ± ÅŸeyleri anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Halbouni, her zaman sosyal sanat yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, topluma, sorunlara, dÃ¼nya siyasetine iÅŸaret etmek istediÄŸini ve insanlarÄ±n hayal gÃ¼cÃ¼ne inanmalarÄ±nÄ± istediÄŸini ifade etti.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nda vurguladÄ±ÄŸÄ± konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli aÃ§Ä±klamalar da yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her ÅŸeyi insan iÃ§in ve tarafsÄ±z tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan sanatÃ§Ä±, "Buraya gelin ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼n, benim hayal gÃ¼cÃ¼me girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n." dedi.



Sergide yer alan objelerin ne ifade ettiÄŸine iliÅŸkin bilgi veren Halbouni, "AslÄ±nda evin yerini tutacak hiÃ§bir ÅŸey yok. ÅžÃ¶yle de diyebiliriz 'Ev kendinizi rahat hissettiÄŸiniz yerdir.' Hangi ÅŸehirde olduÄŸu veya nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nemli deÄŸil, daha Ã§ok orada insanlarÄ±n size nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼yle ilgili bir ÅŸey bu." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.



"Vatan" isimli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± anlatan Halbouni, ArapÃ§a "vatan" kelimesinin "ev" sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n milliyetÃ§i bir tarifi olduÄŸunu anÄ±msatarak, ÅŸunlarÄ± ekledi: "Onlar altÄ±n gibi parlak, Ã§ok temiz ama aynÄ± zamanda birbirine girmiÅŸ. Ben de evimi bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼yorum; saf, gÃ¼zel, seviyoruz ama parÃ§alanmÄ±ÅŸ. Bu hayal gÃ¼cÃ¼, bazen kaostaki gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rmemiz gerekebiliyor."ÂSergi,Â 31 Ocak'a kadar gÃ¶rÃ¼lebilecekÂ