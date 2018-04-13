Mamut Project'te Krüw seçkisi
Bağımsız ve genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunan Mamut Art Project 6'ncı yılına girdi. Mamut 2018’de alternatif sanat kolektifi Krüw’ün özel serigrafi seçkisi ve ‘Maddesiz’ performansları sergilenecek.
Bin başvuru içinden seçilen 50 genç sanatçının 400 eseri 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Bağımsız ve genç sanatçıların eserlerinin sergilendiği ulaşılabilir sanat etkinliği Mamut Art Project’te bu yıl 50 genç sanatçının 400 eserinin yanı sıra yıl alternatif sanat kolektifi Krüw’ün özel serigrafi seçkisi ‘Mythz’ ile Seyhan Musaoğlu ve Simge Burhanoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan Mamut Performansları yer alacak.
Mamut Performansları 2018: Maddesiz
Seyhan Musaoğlu ve Simge Burhanoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan Mamut Performansları’nın bu seneki teması ise “Maddesiz?” olarak belirlendi. Gelen başvurular arasından seçilen 6 performansın sunulacağı bu edisyonda ilk defa, sergilenen performansları tekrar gerçekleştirme hakkı da satışa sunulacak.
Krüw’dan Mamut’a Özel Serigrafi Baskı Seçkisi: Myhtz
Esra Özdoğan'ın Aile Albümü adlı çalışması.
Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören alternatif sanat kolektifi Krüw, bu edisyonda sergilenmek üzere özel olarak bir araya getirdiği serigrafi baskı seçkisi ‘Mythz’ ile Mamut Art Project’te yer alacak. Yüzyıllardır farklı kültürlerde, coğrafyalarda anlatılan efsanelerden esinlenen serigrafi seçkisi Krüw sanatçıları, Bertan Berkol, Burak Beceren Burak Şentürk, Bülent Gültek, Can Dağlı, Can Gürgül, Cins, Derin Çiler, Elif Cincinus, Elif Varol Ergen, Ham, Kaan Bağcı, Kaan Bilaloğlu, Moklich, Murat Kalkavan, Selin Çınar, Yavuz Öztürk ve Zez Eah imzasını taşıyor.
Mamut Çocuk Atölyeleri
Mamut’ta bu sene bir ilk olarak Mamut Çocuk Atölyeleri gerçekleştirilecek. Sanatın bir ‘Tavır’ olduğunu ve çocuklara anlatmanın en güçlü yolunun ise aktif, renkli, eğlenceli ve aynı zamanda kolay ulaşılabilir olması gerektiğini düşünen Atölye 5 ekibi çocuklar için Mamut’a özel bir mekân tasarladı. Çocuklar süreç ve deneyim odaklı yaratılan bu alanda iki gün boyunca sanatla iç içe olacak. Mamut Art Project, Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek.
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