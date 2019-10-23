Mama’ya İspanya’dan “En İyi Film Müziği” ödülü
Türk sanatçı Rahman Altın, bestesini yaptığı “Mama” adlı kısa filmin müziği ile İspanya Toledo’daki Festival Internacional de Cine Social CLM’de “En İyi Müzik” ödülünü kazandı.
Rahman Altın adına ödülü Mama filminin prodüktörü Mert Canatan aldı.
Suriye’deki iç savaş sürecinde Suriyeli bir mültecinin hayatta kalma ve yeni bir ev kurmak amacıyla çıkış aramasını konu alan ve müziği Rahman Altın tarafından bestelenen Mama, uluslararası alanda çok sayıda ödül aldı.
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