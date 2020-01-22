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Haber Giriş: 22.01.2020 - 16:31,Son Güncelleme:/

Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu

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Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu

Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde 17 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen taştan yapılmış eşyalar bulundu.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Baling kentindeki Kelambu, Tembus ve Akar mağaralarında geçen yıldan bu yana yapılan arkeolojik kazılarda tarih öncesi döneme ait el eşyalarına rastlandı. Bulunan eşyalar incelenmek üzere Malay Dünyası ve Medeniyeti Enstitüsü, Malezya Ulusal Üniversitesi ve Malaya Üniversitesi'nin jeoloji birimine gönderildi.

İlk belirlemelerde eşyaların 17 bin yıl öncesine, yontma taş devrine ait olabileceği bildirildi.  Bölgede kazıların devam edeceğini belirten yetkililer, şubat ayı içinde yeni eşyaların bulunabileceğini vurguladı.

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