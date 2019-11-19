Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti filmi şubatta vizyonda
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı beyazperdeye taşınıyor. Çekimleri Konya’da başlayan “Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti”nin oyuncuları Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran filmlerini anlattı.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği “Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti” filminin çekimleri Konya’da başladı. 14 milyon TL bütçeli filmin başrollerini Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran üstlendi.
GURUR VERİCİ BİR ROL
Cengiz Coşkun, “Selçuklu Devleti’nin 2. Hükümdarı Sultan Alparslan’ı oynayacağım. Bugüne kadar hiç dublör kullanmadım, kullanmayı düşünmüyorum. At kılıç gibi eğitimlerim 5 yıl sürdü. Cüneyt Arkın filmleriyle büyüdüm, şimdi onun gibi böyle filmde rol almak gurur verici” dedi. Vildan Atasever, “İyi bir iş çıkacağına inanıyorum. Platoda değil gerçek mekanlarda olmak, mirasımızı koruduğumuzu görmek mutluluk verici” diye konuştu.
Nişanlısı Erkan Akdemir’in de sette kendisini yalnız bırakmadığını belirten Atasever, “Nişanlım da buradaydı. Allah evliliği nasıl ne zaman nasip eder bilmiyorum ama tabii ki düşünüyorum. Saygı çerçevesinde ilerleyen bir ilişkimiz var” dedi.
UMARIM LİNÇ EDİLMEM
Roma İmparatoru Romen Diyojen’e hayat veren Caner Kurtaran, “Romen’i bir Türk’ün oynaması hoşuma gidiyor. Bize ait aynı zamanda onlara da ait tarihi bir durum, çok kadim olaylar yaşanıyor. Romen’in Türklere karşı sert tutumu var umarım linç edilmem. Halkımızın rolümü anlayışla karşılayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
KILIÇ VE OK EĞİTİMLERİ KEYİFLİYDİ
Tarihin ilk istihbaratçısı olarak gösterilen Afşin Bey’i canlandıran Haluk Piyes, “Kılıç-ok eğitimleri aldık, oyunculuğun en keyifli bölümleriydi. Ekip de çok iyi, gerisi seyircide. Henüz savaş sahnelerini çekmedik, ben savaş sahnelerini bekliyorum benim alanım onlar” dedi. “Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti”, Şubat 2020’de vizyona girecek.
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