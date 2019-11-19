Makinist olarak başladığı sinema sektöründe 'salonlar'la dünyaya açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriMakinist olarak başladığı sinema sektöründe 'salonlar'la dünyaya açıldı
GeriKeyif Makinist olarak başladığı sinema sektöründe 'salonlar'la dünyaya açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
19.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Makinist olarak başladığı sinema sektöründe 'salonlar'la dünyaya açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Makinist olarak başladığı sinema sektöründe 'salonlar'la dünyaya açıldı

Kocaeli'de 12 yaşında makinist olarak sinema sektörüne giren 70 yaşındaki Fikret Gürsoy, yurt dışında sinema salonları kuruyor, 8 ülkedeki 600 sinema salonuna teknik destek sağlıyor.

Fikret Gürsoy, 12 yaşında bir dükkanda elektrikçi çırağı olarak işe başladığını, burada 6 ay çalıştığını belirtti.Evlerinin karşısında yazlık sinema bulunduğunu, buranın elektrik tesisatını yaptıkları sırada sinemacılarla tanıştığını anlatan 70 yaşındaki Gürsoy, ailesinin, özellikle dedesi karşı çıkmasına rağmen 12 yaşında mahallerindeki açık hava sinemasında makinist olarak işe başladığını söyledi.

Yeşilçam film piyasasıyla 1965 yılında tanıştığını vurgulayan Gürsoy, Yeşilçam filmlerini İzmit'te gösterilmesini sağladığını, İzmit'teki sinemacılara Yeşilçam filmlerinin dağıtımını yapmaya başladığını kaydetti.

O dönemleri çok özlediğini aktaran Gürsoy, "Keşke o dönem geri gelse. İnsanlar sinemaya giderken kılık kıyafetine dikkat ederdi. Avare insan çok azdı. O dönem genç kızlar bizden filmden kareler isterlerdi. Yeşilçam yıldızlarının saç modellerini isterlerdi. Onlara bakarak kendilerine kıyafet yapanlar vardı. Sinemada görüyorlardı, heves ediyorlardı. 'Vay Türkan Şoray şunu giymiş. Biz de onu yapalım.' diyorlardı." ifadelerini kullandı.

 "Herkes kriz dönemlerinde kaçtı gitti ama ben hala kaldım inatla"

"Eşkıya" filminde, sinemalarda bir patlama olduğunu, sinemacıların sayısının arttığını kaydeden Gürsoy, bu dönemden sonra Türkiye'nin her tarafında pazar oluştuğunu, Türkiye'nin her yerine sinema sistemleri satmaya ve montajlarını yapmaya başladıklarını anlattı.

Gürsoy, dünyadaki teknolojilerin Türkiye'de de olması için çalıştığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:"On sene öncesine kadar 35 milimetre üzerine çalışıyorduk. Ondan sonra bir dijital dünya açıldı. 'Bırakalım mı girelim mi' derken sağ olsun elemanlarımız 'Bu işi de yaparız.' dediler. Dijital sektörüne girdik. Şimdi dijital dünyada 4 firma var. Dört firmanın 3 tanesinin mümessilliğini yapıyoruz, servisini yapıyoruz. Bize Türkiye ve Türk cumhuriyetleri bölgesini verdiler. Şu anda baktığımız sinema salonu sayısı 600'ü geçmiştir. Bu salonlara hem ekipman hem de teknik destek veriyoruz ayrıca bu bölgelerde anahtar teslim yaptığımız sinema salonları da var. Piyasa bu yüzden bizi sever ve bizimle çalışmak ister. Mesleğini seversen başarılı olursun, sevmezsen yarım bırakırsın. Herkes kriz dönemlerinde kaçtı gitti ama ben hala kaldım inatla. Mesleğimi sevdiğim için kaldım."

Halen Avrupalı bir firmayla ortak iş yaptıklarına da değinen Gürsoy, "'Bu memlekette en eski sinemacı sensin, biz de seninle çalışmak istiyoruz.' dediler. Çok şükür. Sinema benim için yaşam biçimim. Evde oturup televizyon izlemektense sosyal bir oluşumun içinde olmak insanlara daha değişik yaşamlar verir. Sinemaya gittiğinde, mutlaka yeni tanışacağın biri olur ya da daha önce tanıdığın biriyle karşılaşırsın. Sinema böyle bir dünya." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle