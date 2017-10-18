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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2017 - 16:16, Son Güncelleme:

Makarna nasıl yapılır? Makarna yapımı ve tarifinin püf noktaları

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Makarna nasıl yapılır? Makarna yapımı ve tarifinin püf noktaları

Makarna nasıl yapılır, makarna yapımında nelere dikkat etmeli? Öğrencilerin, bekar evlerinin ve çalışanların kurtarıcı yemeği olan makarnanın yapım aşamaları, özellikle yeni yemek yapmaya başlayanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Çeşitli ek gıdalarla lezzeti katlanan makarnanın öncelikle sade tarifini deneyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Peki makarna yapımında dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte, ilk kez yapacaklar için adım adım makarna tarifi

En kolay yemekler arasında başı çeken makarnanın yapımına yönelik sorular Google’da en çok araştırılan konulardan biri. İster fırında isterseniz de ocakta yapacağınız makarnayı yaparken en önemli detay haşlama aşamasında gizli. Peki, makarna yapımında nelere dikkat etmeli, sade ve fırında makarna nasıl yapılır? İlk defa yemek yapacak olanlar, üniversite öğrencileri, yeni evlenenler için makarna tarifinin püf noktalarını derledik.

Makarna yapımı için gerekli malzemeler neler?

* 8 su bardağı su

* 1 silme yemek kaşığı tuz

* 250 gr. makarna(250gr.lık paket veya 500gr.lık paketlerde yarım paket)

* Yarım fincandan biraz fazla sıvı yağ (En sağlıklısı zeytinyağıdır ama bazıları makarnada kokusunu sevmez, tadını sevdiğiniz başka bir sıvı yağ da kullanabilirsiniz.)

* Makarna Süzgeci

Sade Makarna Tarifi

Orta boy bir tencereye 8 bardak soğuk su dökülür ve üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz eklenip, tencerenin kapağı kapatılır ve açık ateşte makarna suyu kaynayana kadar bırakılır.

Su kaynadıktan sonra, 250gr. makarna kaynamakta olan suyun üzerine dökülür ve pişmeye başlar, ama bu kez tencerenin kapağı kapatılmaz. Makarnayı tencereye koyduktan sonra, ilk birkaç dakika 3-5 sefer karıştırırsanız, makarnanın birbirine yapışmasını da önlersiniz, çubuk makarna yapıyorsanız 7-8 defa karıştırmanız daha uygun olur, böylece çubuklar pişerken birbirine dolanıp yapışmaz. Tencerenizin yapısına ve makarnanın türüne göre pişme süresi 10-15 dakikadır.

MAKARNA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Büyük ve derin bir tencere seçilmelidir

Makarna yapımında ilk önemli nokta seçilecek tenceredir. Su yüksekliği tencerenin 3/4'ünü geçmemelidir. Fazla su doldurulursa kaynadığı zaman tencereden taşar, az suda ise makarna iyi pişmez ve tencerenin dibine yapışabilir.

Tuz, su kaynadıktan sonra eklenmeli

Makarna bol tuzlu suda haşlanmalıdır. Tuzu baştan değil, su kaynadıktan sonra 5 litre suya 1 yemek kaşığı olacak şekilde eklemek gerekir.

Makarnanın yapışmaması için

Makarnayı zeytinyağı ve tuz ilavesiyle haşlayabilirsiniz.

Makarnaları suya atınca hemen karıştırmalıdır

Makarnayı suya atmadan önce iyice fokurdaması beklenmelidir Ne kadar aceleniz olursa olsun su iyice kaynamadan makarnaları tencereye atmamak gerekir.

Makarna harlı ateşte pişirilmelidir

Makarna kesinlikle ocağın altı hiç kısılmadan ve tencerenin kapağı kapatılmadan haşlanmalıdır.

Sos için makarnanın haşlama suyundan biraz ayrılmalıdır

Lezzetli bir sos için makarnayı haşladığınız sudan, makarnayı süzmeden önce 1 bardak ayrılmalıdır. Nişasta içeren bu su makarna sosuna kıvam ve lezzet verir, kolayca nüfuz etmesini sağlar.

Makarna süzgeçle süzülmeli, yıkanmamalıdır

Makarna pişer pişmez bekletmeden küçük delikli ve ayaklı bir süzgeçle süzülmelidir. Makarna kesinlikle yıkanmamalıdır. Makarnanın pişme derecesine göre yüzeyinde bir miktar nişasta kalır ve bu nişasta makarnanın az sonra karışacağı sosu yüzeyinde tutmasına da yardımcı olur. Eğer yıkarsak yüzeyinde hiçbir şey kalmaz ve sosla güzelce karışamaz, lezzetinden ve besin değerinden çok şey kaybeder. Sadece salatalarda soğuk olarak kullanılacağı zaman yıkanabilir.

FIRINDA MAKARNA YAPIMI

Malzemeler:

1 paket fırın makarna
Peynirli beşamel sos için:
4 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
5 su bardağı süt
Tuz / Beyaz biber
Muskat - rende
2 su bardağı kaşar peyniri - rende

Üzeri için:

1 su bardağı kaşar peyniri - rende

FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?

Fırın makarnanızı bir tencere içerisinde yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın.

Başka bir tencerede un ve tereyağını kavurun, yeterince kavrulan unun üzerine sütü ilave edin ve kıvamını bulana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Tuz, ak biber ve muskat ile tatlandırın.

Hafif akışkan bir kıvam alan beşamelinizi ocaktan alın ve içerisine rendelediğiniz kaşar peynirini ilave edip, peynir eriyene kadar karıştırın.

Daha önceden haşladığınız makarnanızı, bu peynirli beşamelin içerisine ilave edip iyice karıştırın ve bir fırın kabına aktarın.

Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25 – 30 dakika kadar pişirin.

Sıcak servis edin.

 

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