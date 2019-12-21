MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriMahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm
GeriKeyif Mahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
21.12.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Mahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm

MÜZİK kariyerine ara verip sinemaya yönelen Mahsun Kırmızıgül, “Mucize 2: Aşk” filmi için yeniden şarkı söyledi.

Kırmızıgül’ün seslendirdiği, film müzikleri arasında yer alan “Yoksun Sen” şarkısı dijital platformlarda da yayınladı. 15 yıl aradan sonra yeni albüm çıkarmaya karar veren Kırmızıgül’ün bu yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı, “Yoksun Sen” şarkısına da yer vereceği yeni albümünü 2020’nin ilkbahar ayları içinde çıkarmayı planlıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle