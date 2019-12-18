Mahmut Tuncer: Bukalemun gibi oldum

Halk müziğinin ünlü ismi Mahmut Tuncer, Artukbey kahvesinin Antalya Fame Residence Otel’de düzenlenen bayi toplantısında sahneye çıktı. Mahmut Tuncer’in söylediği şarkılar ve sözler damga geceye damga vurdu. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan sanatçı “Rock tarzı okuyup gündem olunca yapımcılar aramaya başladı. Sanatçı olarak en fazla lakabı olan benim. Önce 'Sanatçı Mahmut' dediler, 'Bakkal amca' dediler, rap söyledim 'Rapçi Mahmut' dediler, şimdi de rock söyledim diye' Rocky Mahmut' diyorlar. Bukalemun gibi adam oldum isim olarak” dedi.