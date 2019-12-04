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04.12.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Mahler Oda Orkestrası'ndan konser

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Mahler Oda Orkestrası'ndan konser

Klasik müziğin önemli şeflerinden Claudio Abbado ve Daniel Harding'in kurduğu Mahler Oda Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 

Orkestra, 13 Aralık'ta İş Kuleleri Salonu'nda sahneye çıkacak.

Klasik müziğin kilit eserlerini seslendirecek olan orkestranın şefi François Xavier Roth konser için "Geçen zaman içinde bestecilerin sanat ve müzik üretimlerini nasıl geliştirdiklerinin bir çeşit panoramasına tanıklık edeceğiz" yorumunu yatı.

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