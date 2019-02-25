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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Mahershala Ali kimdir? Mahershala Ali'nin biyografisi

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Mahershala Ali kimdir? Mahershala Ali'nin biyografisi

Oscar olarak adlandırılan 91. Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi 'Green Book' filmindeki rolü ile Mahershala Ali oldu. ABD'li oyuncu, 89. Akademi Ödülleri'nde de yine aynı ödülü kazanmıştı. İşte, Oscar ödüllü aktör Mahershala Ali'nin biyografisi...

Doğum adı Mahershalalhashbaz Gilmore olan Mahershala Ali, 1974 yılında Oakland'da dünyaya geldi. Amerikan asıllı oyuncu sonradan müslümanlığı seçmiştir. 2017 yılında, Moonlight (Ay Işığı) filminde canlandırdığı Juan karakteriyle eleştirmenlerden tam not alan Mahershala Ali, ilk kez Oscar kazanan Müslüman olarak tarihe geçmişti.

2001'de "Crossing Jordan" dizisinde "Dr. Trey Sanders" rolüyle büyük beğeni kazanan oyuncu, 2003'de "Making Revolution" filminde rol alarak sinema dünyasına adım attı. Kariye boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol alan başarılı ismin boy gösterdiği en dikkat çeken yapımlar ise şunlar;

2003 Making Revolution
2008 Umi's Heart
2008 The Curious Case of Benjamin Button
2009 Crossing Over
2010 Predators
2012 The Place Beyond the Pines
2013 Go for Sisters
2014 Supremac
2014 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1
2015 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2
2016 Kicks
2016 Gubagude Ko
2016 Free State of Jones
2016 Ay Işığı
2016 Hidden Figures
2017 Roxanne Roxanne Cross
2018 Alita: Battle Angel
2018 Green Book

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