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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Madama Butterfly Antalya'da

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Madama Butterfly Antalya'da

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği "Madama Butterfly" operasını bu sezon ilk kez sahneleyecek.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya, koreografisi Kürşat Kılıç'a ait olan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Naci Özgüç, korosunu ise şef Mahir Seyrek yönetecek. Uzak Doğu ezgileriyle süslenen, İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümü Gülden Sayıl ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlanacak.

Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan ve kendisini kocasına adayan genç bir geyşa olan Madama Butterfly'ın hayatını konu alan eserde, "Madama Butterfly"ı Sevinç Demirağ, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Melih Tepretmez, "Suzuki"yi Sibel Kızılateş, "Goro"yu Devrim Demirel, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Baha İşler, "Kate"yi Emel Öziş, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L’Ufficiale Del Reistro" rolünü Enis Ok canlandıracak.

19 Ekim saat 20.00'de sahnelenecek eserin 15, 35 ve 50 lira olan biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera
gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.

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