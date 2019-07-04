Macy Gray İstanbul'da
Greenify 2019, Epifoni Organizasyonuyla 08 Temmuz’da, KüçükÇiftlik Bahçe Sahnesi'nde...
Bugüne kadar Iyeoka ve The White Buffalo’yu headliner olarak sahnesinde ağırlayan Greenify bu yıl da Macy Gray’i İstanbul’la buluşturuyor.
“I Try”, “First Time”, “Finally Made Me Happy” gibi hitleri Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Macy Gray; Indie müziğin yıldızları Yüzyüzeyken Konuşuruz, Jakuzi , Ufuk Beydemir, Palmiyeler, Prenslerin Öcü ve Dj Hakan Tamar Greenify2019'da müzikseverle buluşacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle