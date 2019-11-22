Macaristan'da "Budapeşte Türk Filmleri Haftası"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ve Sugar Mozi Sinema Salonu iş birliğiyle düzenlenen "Budapeşte Türk Filmleri Haftası" başladı.
Macaristan'da bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, 27 Kasım'a kadar Organize İşler 2, Annemin Yarası, Kuklalı Köşk: Hırsız Var, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Hokkabaz, Dedemin İnsanları ve Tatlım Tatlım filmleri gösterilecek.
Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir’in onur konuğu olarak katılacağı etkinlik kapsamında, izleyicilerle Türk sineması hakkında söyleşiler yapılacağı ve yıl sonuna kadar birçok yerli yapımın Macaristan, Lübnan, Bosna Hersek, Avusturya, Fas, İtalya, Romanya ve Kazakistan’da seyircilerin beğenisine sunulacak.
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