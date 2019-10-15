Lütfen kendinize zaman ayırın
Ezgi Mola, meme kanserini yenmeyi başarmış kadınlarla birlikte gökyüzüne pembe balonlar bıraktı.
Avon, “Meme Kanseri ile Mücadele Kampanyası” kapsamında geçen pazar Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda “Işığım Pembe Festivali” düzenledi. Festivalde Avon marka elçisi Ezgi Mola, kadınlara seslendi: “Erken teşhis çok önemli. Lütfen bahaneleri bir kenara bırakın, kendinize zaman ayırın ve kontrollerinizi yaptırın.”
Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile evleneceği haberleriyle ilgili soruları gülerek yanıtladı: “Tarih bile vermişler. Benim için gün almış herhalde birileri.”
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