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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
11.04.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

Lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısı malzemeleri ve tarifi

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Lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısı malzemeleri ve tarifi

Çıtır çıtır lezzeti ve ağızları sulandıran şerbetiyle en sevilen hamur tatlılarından biri olan lokmanın yapılışı ve malzemeleri son günlerde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Genellikle ev kadınlarının pek yapmadığı bunun yerine hazır almayı tercih ettiği bir tatlı olan lokma, özellikle düşük maliyetli olması sebebiyle de bir tercih sebebi. Peki, lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısının malzemeleri neler?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve genellikle kandil günleri, ölüm ya da doğum gibi hadiseler sonrası yapılması gelenekselleşen bir tatlı olan lokmaya olan ilgi son günlerde artmaya başladı. İşte, yerken çıtır çıtır olan ve ağızda dağılan lokma tarifi...

LOKMA NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

Hamur İçin;

2 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

1 yemek kaşığı limon suyu

3 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı irmik

1 su bardağından 1 parmak eksik un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Şerbet ve Kızartma İçin

- 2 su bardağı su

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlamak için toz şeker ve suyu küçük bir tencereye döküp kısık ateşte arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar karıştırın. Daha sonra şerbeti, kanamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamuru hazırlamak için yumurta, limon suyu ve yoğurdu derin bir kaba aktarıp tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. İrmiği ekleyip unu azar azar ilave ettikten sonra çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ev tuzu da ilave ederek çırpmaya devam edin. 

Malzemeleri koyu boza kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında en az 20 dakika bekletin. Sıvıyağı derin ve dar bir tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Hamurdan yemek kaşığı yardımıyla bir parça alıp kızgın yağın içine yakın mesafeden atın. Lokmalar kızarınca yağın içinden alın ve hemen daha önce hazırladığınız soğuk şerbetin içine atın. 10 dakika kadar şerbette beklettiğiniz hamurları çıkarıp servis tabağına alın. Son olarak damak zevkinize göre istediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun...

 

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