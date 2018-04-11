Lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısı malzemeleri ve tarifi
Çıtır çıtır lezzeti ve ağızları sulandıran şerbetiyle en sevilen hamur tatlılarından biri olan lokmanın yapılışı ve malzemeleri son günlerde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Genellikle ev kadınlarının pek yapmadığı bunun yerine hazır almayı tercih ettiği bir tatlı olan lokma, özellikle düşük maliyetli olması sebebiyle de bir tercih sebebi. Peki, lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısının malzemeleri neler?
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve genellikle kandil günleri, ölüm ya da doğum gibi hadiseler sonrası yapılması gelenekselleşen bir tatlı olan lokmaya olan ilgi son günlerde artmaya başladı. İşte, yerken çıtır çıtır olan ve ağızda dağılan lokma tarifi...
LOKMA NASIL YAPILIR?
MALZEMELERİ
Hamur İçin;
2 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)
1 yemek kaşığı limon suyu
3 tepeleme yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı irmik
1 su bardağından 1 parmak eksik un
1 paket kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
Şerbet ve Kızartma İçin
- 2 su bardağı su
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
İlk olarak şerbeti hazırlamak için toz şeker ve suyu küçük bir tencereye döküp kısık ateşte arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar karıştırın. Daha sonra şerbeti, kanamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Hamuru hazırlamak için yumurta, limon suyu ve yoğurdu derin bir kaba aktarıp tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. İrmiği ekleyip unu azar azar ilave ettikten sonra çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ev tuzu da ilave ederek çırpmaya devam edin.
Malzemeleri koyu boza kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında en az 20 dakika bekletin. Sıvıyağı derin ve dar bir tencereye koyup orta ısılı ateşte kızdırın. Hamurdan yemek kaşığı yardımıyla bir parça alıp kızgın yağın içine yakın mesafeden atın. Lokmalar kızarınca yağın içinden alın ve hemen daha önce hazırladığınız soğuk şerbetin içine atın. 10 dakika kadar şerbette beklettiğiniz hamurları çıkarıp servis tabağına alın. Son olarak damak zevkinize göre istediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun...
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