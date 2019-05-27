"Liverpool kupayı alır"
İngiltere’nin Manchester City takımında top koşturan İlkay Gündoğan, önceki akşam Bebek Lucca’da görüntülendi.
İlkay Gündoğan, 1 Haziran’da Liverpool- Tottenham arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçıyla ilgili sorular üzerine “Benim favorim Liverpool. Kupayı Liverpool alacak” dedi.
İlkay Gündoğan, “Mesut Özil 7 Haziran’da evleniyor. Siz düğüne katılacak mısınız?” sorusuna “Katılamayacağım maalesef. Davetiye geldi ancak haziran ayı başında milli takımda olacağım” yanıtını verdi.
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