Liseliler yarıştı
Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde düzenlenen fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali önceki gün gerçekleşti. Organizasyonda liseli genç müzisyen adayları yarıştı.
Fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali ve ödül töreni önceki gün yapıldı. End Productions tarafından gerçekleştirilen, Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılan organizasyonda “İcra”, “Sahne performansı”, “Erkek solist”, “Kız solist”, “Orkestra” ve “Enstrüman” kategorilerinin yanı sıra “Basın özel ödülü”, “Jüri özel ödülü” ve “Şehrin sesi” dallarının kazananlarına plaket verildi. Finalde, Berksan, Nalan, Tuna Kiremitçi, Erdem Yener, Melis Sökmen, Cemil Demirbakan, Seyyal Taner, Tarkan Gözübüyük, Turhan Yükseler, Meltem Taşkıran ve Figen Çakmak gibi ünlü müzisyenler jüri koltuğuna oturdu. 11 ilden 31 grubun finale kalarak sahne aldığı finalin açılışını Koray Avcı yaptı. Yarışmacı gruplara sahneye çıkmadan başarılar dileyen Avcı, liselilere hayallerinden vazgeçmemelerini söyledi. Kazanan gençlere toplam 100 bin TL’lik para ödülü ve Okan Üniversitesi’nden eğitim bursu hediye edildi.
“İcra” dalı kategorisinin birincisi, yarışmaya ortak grup kurarak katılan Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi & Özel Kadıköy Akşam Lisesi oldu.
14 Mayıs’ta yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda San Marino’yu temsil edecek olan Serhat Hacıpaşalıoğlu “Say Na Na Na” şarkısını söyledi. Müzisyene Seyyal Taner ve Turkcell Dijital Medya Ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, nazar boncuğu hediye etti.“Kız solist” kategorisinin birincisi Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi & Nilüfer Sınav Temel Lisesi adına yarışan Beste Pehlivan oldu.İstanbul Galatasaray Lisesi’nden Arda Arslan, “Erkek solist” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.“Yılın genç yıldızı” ödülü Derya Uluğ’a verildi. Uluğ, “Sürgün Aşkımız” şarkısını seslendirdikten sonra ödülünü Ömer Barbaros Yiş’ten aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle