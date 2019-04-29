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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Liseliler yarıştı

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Liseliler yarıştı

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde düzenlenen fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali önceki gün gerçekleşti. Organizasyonda liseli genç müzisyen adayları yarıştı.

Fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali ve ödül töreni önceki gün yapıldı. End Productions tarafından gerçekleştirilen, Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılan organizasyonda “İcra”, “Sahne performansı”, “Erkek solist”, “Kız solist”, “Orkestra” ve “Enstrüman” kategorilerinin yanı sıra “Basın özel ödülü”, “Jüri özel ödülü” ve “Şehrin sesi” dallarının kazananlarına plaket verildi. Finalde, Berksan, Nalan, Tuna Kiremitçi, Erdem Yener, Melis Sökmen, Cemil Demirbakan, Seyyal Taner, Tarkan Gözübüyük, Turhan Yükseler, Meltem Taşkıran ve Figen Çakmak gibi ünlü müzisyenler jüri koltuğuna oturdu. 11 ilden 31 grubun finale kalarak sahne aldığı finalin açılışını Koray Avcı yaptı. Yarışmacı gruplara sahneye çıkmadan başarılar dileyen Avcı, liselilere hayallerinden vazgeçmemelerini söyledi. Kazanan gençlere toplam 100 bin TL’lik para ödülü ve Okan Üniversitesi’nden eğitim bursu hediye edildi.

“İcra” dalı kategorisinin birincisi, yarışmaya ortak grup kurarak katılan Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi & Özel Kadıköy Akşam Lisesi oldu.

Liseliler yarıştı
14 Mayıs’ta yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda San Marino’yu temsil edecek olan Serhat Hacıpaşalıoğlu “Say Na Na Na” şarkısını söyledi. Müzisyene Seyyal Taner ve Turkcell Dijital Medya Ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, nazar boncuğu hediye etti.
Liseliler yarıştı
“Kız solist” kategorisinin birincisi Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi & Nilüfer Sınav Temel Lisesi adına yarışan Beste Pehlivan oldu.
Liseliler yarıştı
İstanbul Galatasaray Lisesi’nden Arda Arslan, “Erkek solist” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Liseliler yarıştı
“Yılın genç yıldızı” ödülü Derya Uluğ’a verildi. Uluğ, “Sürgün Aşkımız” şarkısını seslendirdikten sonra ödülünü Ömer Barbaros Yiş’ten aldı.

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