Limonata nasıl yapılır? Evde kolay limonata tarifi
Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği limonata, sıcak havalarda serinlemek için en iyi yöntemlerden biri. Nemli ve bunaltıcı yaz günlerinde adeta hayat kurtaran limonatanın yapımı da oldukça pratik. Özellikle evde kendi limonatasını yapmak isteyen kişiler, limonata yapımını araştırıyor. Peki, limonata nasıl yapılır?
Serinlemek için bire bir olan, midemize adeta klima etkisi yapan, sıcak günlerin vazgeçilmez içeceği limonata kavrulan vücudumuzu serinletmek için tercih edilen içeceklerin başında geliyor. Hazır limonatalar yerine evde yapılan limonata daha doğal bir lezzet ve bir o kadar da sağlıklı. İşte, evinizde yapabileceğiniz kolay ve lezzetli limonata tarifi
LİMONATA NASIL YAPILIR?
Çeşitli nedenlerle hazır limonata tüketmek istemeyen vatandaşlar, evlerinde kendilerinin hazırlayabilecekleri kolay limonata tariflerini araştırıyor. İşte, yaz aylarından severek tüketeceğiniz pratik limonata malzemeleri ve tarifi...
MALZEMELER
8 limon (Sulu olanları tercih edin)
2 su bardağı soğuk su
2 su bardağı toz şeker
Buz
Nane yaprağı (İsteğe göre)
YAPILIŞI
İlk olarak bol suyla yıkadığınız limonların kabuklarını derin ve geniş bir kaba rendeleyin, 6 adet limonun kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın ve kabukları rendelediğiniz kaba ilave edin. Bu karışımın üzerine, toz şekeri de ilave ederek elinizle limonları iyice suları çıkana kadar ovun, bu sayede limonun tadı iyice ortaya çıkacaktır.
Arta kalan 2 limonunun suyunu sıkın ve bu karışıma ekleyin. Hazırladığını bu karışımı parçalardan ve istenmeyen kabuklardan arındırmak için tel süzgeçten geçirin. Son olarak 2 su bardağı soğuk suyu karışıma ekleyerek servise hazır hale getirin. İsteğinize göre, nane yaprağı ve buz ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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