Leyla Gencer'de kazanan Ezgi Karakaya oldu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen 9. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final galası ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada birincilit ödülünü Ezgi Karakaya kazandı.
Sunuculuğunu Halit Ergenç'in yaptığı Leyla Gencer Şan Yarışması Final Galası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Açılış İtalyan şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 150. anma yılında Gioachino Rossini'nin William Tell Uvertürü ile yaptı.
Ardından, final serisinde yarışan 15 ülkeden 42 şancı arasından finale kalan So Young Park (Soprano, Güney Kore), Sara Rossini (Soprano, İtalya), Chiara Tirotta (Mezzo-Soprano, İtalya), Selin Uzun (Soprano, Türkiye), Piotr Buszewski (Tenor, Polonya), Anna-Doris Capitelli (Mezzosoprano, Almanya), Ezgi Karakaya (Mezzosoprano, Türkiye), Faik Mansuroğlu (Bariton, Türkiye) ve Doğukan Özkan (Bas Bariton, Türkiye), Mianiti yönetimindeki orkestra eşliğinde aryalarını seslendirdi. Leyla Gencer anısına seslendirilen Guiseppe Verdi'nin Atilla Uvertürü'nün ardından ödül töreni başladı.
BİRİNCİ EZGİ KARAKAYA
Leyla Gencer Şan Yarışması'nda dereceye giren finalistleri, jüri başkanlığını üstlenen ünlü bariton Renato Bruson açıkladı. Dokuzuncu Leyla Gencer Şan Yarışması'nda Ezgi Karakaya (Mezzosoprano, Türkiye) birinci, Anna Doris Capitelli (Mezzosoprano, Almanya) ikinci, Piotr Buszewski (Tenor, Polonya) üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi 12 bin 500 Euro, ikincisi 7 bin 500 Euro ve üçüncüsü 3 bin 500 Euro değerindeki ödüllerin sahibi oldu.
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