Leyla Gencer Yarışması'na iki ödül daha

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriLeyla Gencer Yarışması'na iki ödül daha
GeriKeyif Leyla Gencer Yarışması'na iki ödül daha
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Keyif
11.04.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Leyla Gencer Yarışması'na iki ödül daha

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Leyla Gencer Yarışması'na iki ödül daha

 Opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası alanda önemli yer edinen Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları 18 Nisan’a kadar uzatıldı

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Leyla Gencer Şan Yarışması, İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve İtalyan Kültür Merkezi’nin değerli katkılarıyla organize ediliyor. Opera sanatçısı Renato Bruson’un jüri başkanlığındaki IX. Leyla Gencer Yarışması'nda Deutsche Oper Berlin ve İngiliz Kraliyet Operası tarafından da 2 özel ödül verecek.

18-32 yaş arası tüm ses gruplarından şancılara açık olan yarışmanın birincisi € 12.500, ikincisi € 7.500 ve üçüncüsü ise € 3.500 ile ödüllendirilecek. Ayrıca finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi, İstanbul Müzik Festivali’nin bir konserinde yer alacak. La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak.

Bu yıl ilk kez verilecek olan Deutsche Oper Berlin Özel Ödülü'nü kazanan bir temsilinde rol alma şansını yakalayacak. İngiliz Kraliyet Operası tarafından verilecek Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü'nün sahibi ise bu kurumda katılacağı dört özel eğitim seansının yan sıra seçmelere katılma hakkı kazanacak.

JÜRİ BAŞKANI BRUSON

Jüri başkanlığını ünlü bariton Renato Bruson'un yapacağı yarışmanın jürisinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Direktörü ve Sürekli Şefi olmasının yanı sıra Viyana Devlet Operası'nın düzenli konuk şeflerinden Sascha Goetzel, İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü David Gowland, Devlet Opera ve Balesi Eski Başrejisörü, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Yekta Kara, Deutsche Oper Berlin Opera Direktörü Christoph Seuferle gibi isimler bulunuyor.

Yarışmanın canlı ön elemeleri Milano ve İstanbul'da gerçekleştirilirken, isteyenler video kayıtları yoluyla da ön elemeye katılabiliyorlar. IX. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final serisi 23-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Leyla Gencer Yarışması'na iki ödül daha

"Maymun bir anda benim göğüslere yapıştı..." Saba Tümer o fotoğrafın hikayesini anlattı

'Avantgarde' kimdir; neye denir?