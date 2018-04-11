Leyla Gencer Yarışması'na iki ödül daha
Opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası alanda önemli yer edinen Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları 18 Nisan’a kadar uzatıldı
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Leyla Gencer Şan Yarışması, İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve İtalyan Kültür Merkezi’nin değerli katkılarıyla organize ediliyor. Opera sanatçısı Renato Bruson’un jüri başkanlığındaki IX. Leyla Gencer Yarışması'nda Deutsche Oper Berlin ve İngiliz Kraliyet Operası tarafından da 2 özel ödül verecek.
18-32 yaş arası tüm ses gruplarından şancılara açık olan yarışmanın birincisi € 12.500, ikincisi € 7.500 ve üçüncüsü ise € 3.500 ile ödüllendirilecek. Ayrıca finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi, İstanbul Müzik Festivali’nin bir konserinde yer alacak. La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak.
Bu yıl ilk kez verilecek olan Deutsche Oper Berlin Özel Ödülü'nü kazanan bir temsilinde rol alma şansını yakalayacak. İngiliz Kraliyet Operası tarafından verilecek Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü'nün sahibi ise bu kurumda katılacağı dört özel eğitim seansının yan sıra seçmelere katılma hakkı kazanacak.
JÜRİ BAŞKANI BRUSON
Jüri başkanlığını ünlü bariton Renato Bruson'un yapacağı yarışmanın jürisinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Direktörü ve Sürekli Şefi olmasının yanı sıra Viyana Devlet Operası'nın düzenli konuk şeflerinden Sascha Goetzel, İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü David Gowland, Devlet Opera ve Balesi Eski Başrejisörü, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Yekta Kara, Deutsche Oper Berlin Opera Direktörü Christoph Seuferle gibi isimler bulunuyor.
Yarışmanın canlı ön elemeleri Milano ve İstanbul'da gerçekleştirilirken, isteyenler video kayıtları yoluyla da ön elemeye katılabiliyorlar. IX. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final serisi 23-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.
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