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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Leyla Gencer belgeseli Aralık'ta seyirciyle buluşuyor

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Leyla Gencer belgeseli Aralık'ta seyirciyle buluşuyor

Opera sanatçısı Leyla Gencer'in hayatını anlatan "Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 1 Aralık'ta gösterilecek.

Dünya çapında üne sahip sanatçının hayatına ilişkin ilk yapım olan belgesel, 1 Aralık'ta saat 18.00'de izlenebilecek.

Yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı, senaryosunu ise gazeteci-yazar Zeynep Oral kaleme aldı. 85 dakikalık filmde, oyuncu Halit Ergenç de sesiyle yer aldı.

Müzik otoritelerince 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak görülen ve 10 Mayıs 2008'de yaşama veda eden sanatçıyı anlatan belgeselin çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da yapıldı.

Etkinlik kapsamında Leyla Gencer'in anısına verilecek mini konserde Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ayten Telek'e piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik edecek.

Belgesel gösteriminin ardından Zeynep Oral ile Selçuk Metin, Leyla Gencer'e ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacak.

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