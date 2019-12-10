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10.12.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Leonardo sevgilisinden ayrıldı mı?

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Leonardo sevgilisinden ayrıldı mı?

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ile ilgili çarpıcı iddia.

 

Radar online sitesinin haberine göre 45 yaşındaki DiCaprio, genç sevgilisi Camila Morrone'nin Marakeş Film Festivali'ne gitmesini fırsat bilerek Kendall Jenner ile flört etti.

Leonardo sevgilisinden ayrıldı mı

Radar Online sitesinin iddiasına göre DiCaprio ile Jenner, geçen hafta sonu Miami'de bir barda samimi şekilde görüldüler. Bu gelişmeler Jenner, yakın dostu Bella Hadid ve arkadaş grubuyla birlikte tatildeyken gerçekleşti.

Leonardo sevgilisinden ayrıldı mı

Bir barda karşılaşan Leonardo DiCaprio ile Kendall Jenner sabahın ilk ışıklarına kadar barda birlikte vakit geçirdi. Birlikte içki içip uzun uzun sohbet eden ikili zaman zaman birbirlerine dokunmadan da durmadı.

Leonardo sevgilisinden ayrıldı mı

Radar online sitesinin iddialarına göre Di Caprio sabah 06:00 sıralarında bardan ayrıldı. Kendall Jenner ve Bella Hadid ile arkadaş grubu da ondan yarım saat sonra çıktı.

 

 

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