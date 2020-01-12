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Haber Giriş: 12.01.2020 - 11:44,Son Güncelleme:/

Lale Belkıs'tan samimi açıklamalar: Kimseye muhtaç değilim

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Lale Belkıs'tan samimi açıklamalar: Kimseye muhtaç değilim

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Lale Belkıs, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Kariyer yolculuğunda hiç kimseden destek almadığını belirten Belkıs “Ben hep doğru yoldaydım, ailemin istemediği hiçbir şey yapmadım, benimle hep gurur duydular. Destek olmaya gerek duymadılar, yönlendirmediler” dedi. 41 yıl evli kaldığı eşi Yalçın Otağ’ı 2014 yılında kaybeden oyuncu, “O gittiğinden beri kendimi çok yalnız hissediyorum. Yalçın bu şarkımı çok severdi” diyerek “Yalnızlığımı Hissettiğim Zaman” şarkısını programda söyledi. Telif haklarıyla ilgili de konuşan oyuncu “O kadar filmim oynuyor ama bir kuruş alamıyorum. Eşimin rahatsızlandığı dönemde 5 evimi de sattım, kimseye muhtaç değilim” dedi.

Lale Belkıstan samimi açıklamalar: Kimseye muhtaç değilim

Lale Belkıs, ‘Ateş Böceği Yalçın’ olarak tanınan komedyen Yalçın Otağ’la 41 yıl evli kaldı.

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