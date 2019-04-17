‘Lâl Hayal’ DasDas'ta
Songül Öden’in geçtiğimiz günlerde prömiyeri gerçekleşen tek kişilik oyunu ‘Lâl Hayal’, prömiyerin ardından Anadolu yakasında ilk kez DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşuyor.
Oyunda birbirinden farklı kadın figürlerinin yolu çözülmeye muhtaç polisiye bir hikayenin geriliminde buluşuyor. 16 yaşındaki hip-hop’çı, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, üniversite öğrencisi, Allah’a yakaran babaanne, Sütlüceli kuaför, koç burcu bir jinekolog olarak farklı yaş ve statüden 7 ayrı kadına hayat veren Öden, tiyatro sahnesinden tüm kadınların sesi oluyor.
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