'Lal Hayal' Ankaralı sanatseverlerle buluştu
TİYATRO ve sinema sanatçısı Songül Öden, yedi farklı kadını canlandırdığı tek kişilik oyunu “Lal Hayal”i Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu.
MEB Şura Salonu’nda sahnelenen oyun öncesi muhabirlerle bir araya gelen Öden, 7 yıldır Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’yla çalıştığını söyledi.
Ünlü oyuncu, “Bu sürede sahada çok sert hikâyelerle karşılaştım. Çocuk ve kadın hikâyeleriyle. Beni inanılmaz etkiledi.Cebimde biriktirdiğim hikâyeleri seyirciyle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki kadının mücadelesi paylaşıldığında çok güçlü olarak kalplerde ve zihinlerde ferahlık yaratacak” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle