Lakerda nedir? Uzun ömürlü lakerda nasıl yapılır?
Lakerda, palamutu uzun ömürlü bir şekilde saklamak isteyen vatandaşların tercih ettiği salamura yöntemler arasında yer alıyor. Lakerda, palamutların uygun bir biçimde ayıklanmasının ardından 7-8 santimlik boyutlarda kesilmesinin ardından çeşitli yöntemlerle salamura haline getirilmesiyle oluşmaktadır. Peki, Lakerda nasıl yapılır? İşte, o detaylar
Lakerda, uzun süreli saklanmak üzere özel şekilde hazırlanmış balık etidir. Palamut balıklarından yapılmaktadır. Lakerda daha çok salata ve meze olarak yenir. Yenecek miktar kadarı saklandığı kaptan çıkarılarak 4-5 saat temiz tatlı suda bekletilerek tuzunu salması sağlanır. İsteğe bağlı olarak kısa bir süre sirkede de tutulabilir. Ardından keskin bir fileto bıçağıyla derisi soyulur, bir santim kadar kalınlıkta dilimlenir ve servis tabağına alınır. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirilip biraz da karabiber serpilebilir. Yanında halka dilimlenmiş kırmızı soğanla servis edilir.
- Palamutların kafalarını kestikten sonra kuyruğun biraz üstünden bir çizik atın. Balıkların karnını açmadan iç organlarını dikkatlice çıkartın. Sırt kılçığını bıçakla alıp, kuyruklarını kesip kalan gövdeleri ikiye bölün.
- Bir diş fırçası yardımıyla oluşan boşluktaki kanı tamamen temizleyin.
- İnce bir telle omurganın içindeki iliği çıkartın.
- Elde ettiğiniz takozları yıkayıp buzlu suda 1 gün beklet.
- Balıkları sudan çıkartıp kurulayın. Geniş bir kabın altını tuzla kaplayın. Düz bir tepside takozların her tarafını iyice tuzlayıp, kabın içine dizin. Üzerini yine tuzlayarak dolaba kaldırdıktan sonra 3 gün bekletin
- 5 litre suda 500g tuzu eritip bir salamura hazırlayın
Tuzlu balıkları dolaptan çıkartıp soğuk suda yıkayın. Salamuranın içine attıktan sonra Buzdolabında 3 gün bekletin.
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