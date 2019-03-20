Lady Dracula’da oynayacak
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, çekimleri Almanya’da yapılacak bir film projesine “Evet” dedi. Aksiyon filminde oynayacak olan Uzerli, yakında Almanya’da kamera karşısına geçecek.
Meryem Uzerli, yeni bir sinema filmi projesi için anlaşma yaptı. Yönetmenliğini Sebastian Mattukat’ın üstleneceği “Lady Dracula” adlı filmde rol alacak olan oyuncu, yapımda Xenia Assenza ve Erkan Acar ile başrolleri paylaşacak. Çekimleri Almanya’da gerçekleşecek olan aksiyon filminde Uzerli, Mirena karakterine hayat verecek.
DUBAİ’DEN ÖZEL DAVET
Meryem Uzerli, önceki gün de Dubai’de düzenlenen Christian Dior Haute Couture defilesine özel davetli olarak katıldı. Defileyi Suudi Arabistanlı yapımcı Mohammed Al Turki ile birlikte izleyen Uzerli, markanın baş tasarımcısı Maria Grazia Chiuri’nin Safa Park’ta kurduğu sirk çadırı içinde yapılan ilkbahar-yaz 2019 tasarımlarını inceledi
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