La Dea Fortuna'nın afişi hazır
FERZAN Özpetek, “La Dea Fortuna” adlı yeni filmini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Özpetek’in senaryosunu daha önce de pek çok kez birlikte çalıştığı Gianni Romoli ve Silvia Ranfagni ile birlikte kaleme aldığı filmin afişi hazırlandı.
Ünlü yönetmen, afişi sosyal medyada paylaştı. Başrollerini Stefano Accorsi, Jasmine Trinca ve Edoardo Leo’nun üstlendiği, Özpetek filmlerinin değişmez ismi Serra Yılmaz’ın da rol aldığı “La Dea Fortuna”, 19 Aralık’ta vizyona girecek.
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