Kütüphane Haftası ne zaman? İşte Kütüphane Haftası etkinlikleri
Türkiye’nin dört bir yanında Kütüphane Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kütüphane Haftası’nın ilk etkinlikleri bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi, Girne, Güzelyurt ve İskele Halk Kütüphanelerinde saat 10.00’da başlayacak. Peki, Kütüphane Haftası hangi tarihleri kapsıyor?
Kütüphane Haftası, mart ayının son pazartesi günü ile başlayan ve hafta boyunca eğitim kurumlarında çeşitli etkinliklerle kutlanan haftayı temsil eder. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 25 – 31 Mart arasında ülke genelinde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle 55. Kütüphane Haftası’nı kutlayacak.
KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Hafta boyunca Milli Kütüphane’de ve tüm halk kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenierenköy Halk Kütüphanelerinde etkinlikler düzenlenecek.
Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın, masal anlatımı etkinliği, Girne Halk Kütüphanesi’nde "Şiirine Resim Çiz" konulu ayraç yarışması ödül töreni, İskele Halk Kütüphanesi’nde “İlkokullara Yönelik Dikkat Geliştirici Oyunlar” etkinliği gerçekleştirilecek.
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