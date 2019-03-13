Kutlama için çıktılar
“Magazin D” programının yapımcısı Timuçin Güner, yeni yaşını Akatlar’daki Beyond adlı mekanda kutladı.
Kutlamaya Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Selin Ciğerci gibi birçok ünlü katıldı. Oğulları Burak’ın doğumundan beri akşamları beraber dışarı çıkamayan Alişan ve Buse Varol da oradaydı. Çift, habercilerle sohbet ederken uykusuzluktan dert yandı: “Çocuk doğduğundan beri ilk kez çıkıyoruz. Burak doğalı 26 gün oldu, toplam 26 saat yatmamışızdır.”
Alişan ve Buse Varol, oğullarına hatıra kalması için yakında stüdyoya girip beraber bir şarkı seslendireceklerini açıkladı.
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