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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Kurt Cobain anısına

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Kurt Cobain anısına

Nirvana efsanesinin baş aktörü Kurt Cobain, kültür ve sanatın buluşma noktası Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak özel bir programla anılacak.

Nirvana’nın ölümsüz solisti Cobain’in anısına 23 Şubat Cumartesi günü Direc-t grubunun gitarist ve vokalisti Bilge Kösebalaban’ın Nirvana Tribute konseri ile Singles filminin özel gösterimi yapılacak.

Grunge müziğine gönül verenlerin buluşma gecesine ev sahipliği yapacak Grand Pera Emek Sahnesi’nde, 23 Şubat akşamı saat 20.00’da hayatlarının büyük çoğunluğunda aynı apartmanda yaşayan altı Seattle’lı gencin grunge müzik döneminde sevgi ve başarıyı aramalarının konu edindiği ve müziğin efsanevi isimlerinden Chris Cornell, Eddie Vedder ve Stone Gossard’ın oynadığı Singles fiminin özel gösterimi yapılacak.

Kurt Cobain anısına

Ardından saat. 22.00’da Grand Pera Alternatif Sahne’de Bilge Kösebalaban, Nirvana’nın her biri müzik tarihine yazılan unutulmaz şarkılarını seslendirecek. 90’ların olmazsa olmazı oduncu gömlekli ve spor ayakkabılı ziyaretçilerle de Grand Pera’da grunge ruhu tam anlamıyla tekrar hayat bulacak.

GRUNGE MÜZİĞİN EFSANESİ

Kurt Cobain anısına

Kurt Cobain (Nirvana), 80’li yılların son döneminde alternatif Rock’ın alt dalı olarak ortaya çıkan aynı zamanda bir yaşam tarzı olan tatlı bir tona sahip müzik türü “Grunge”ın 90’ların efsane müzik türü olmasına ön ayak oldu. Cobain’in yazdığı “Smells Like Teen Spirit” grunge müziğin en bilinen şarkısı ve 1991 çıkışlı bu şarkı, grunge müziğin marşı olarak anılıyor.

Ünlü yönetmen ve eski Rolling Stone müzik yazarı Cameron Crowe, 90’larda çektiği Seattle’lı gençlerle dünyanın tanışmasına vesile olan “Singles” filminde, çok sevdiği grunge müzisyenlerine rol verir. Filmin oyuncuları, Matt Dillon’ın başarıyı yakalamaya çalışan grubunun üyelerinden olan Chris Cornell, Eddie Vedder, Stone Gossard gibi Pearl Jam üyelerinden oluşuyor. Seattle'da sadece bekarların yaşadığı ufak dairelerden oluşan bir apartmanda yaşayan yirmili yaşlarındaki gençlerin Grunge'ın altın çağında yaşama uyum sağlama çabalarının anlatıldığı eserde, dikkat çekecek derecede rolü olan iki grunge ikonu var: Eddie Vedder ve Chris Cornell.

KURT COBAIN KİMDİR?

Kurt Cobain anısına

20 Şubat 1967 doğumlu olan Kurt Cobain, 1985 yılında Krist Novoselic ile birlikte Nirvana grubunu kurdu. Bleach adlı ilk albümlerini bağımsız Sub Pop şirketinden 1989'da çıkardılar.

Grubun ikinci albümü Nevermind 1991 yılında çıktı. Albümdeki Smells Like Teen Spirit ile büyük bir başarı yakaladılar.

Kurt Cobain, kısa yaşamının son dönemlerinde uyuşturucu bağımlılığı, eşi Courtney Love ile yaşadığı anlaşmazlıklar gibi sorunlarla mücadele etti.

Cobain 8 Nisan 1994'te Seattl'daki evide ölü bulundu. Olay resmi kayıtlara av tüfeğiyle intihar olarak geçti. Cobain öldüğünde sadece 27 yaşındaydı.

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