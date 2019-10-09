Kurşun dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Kurşun'un 1. bölümü ne zaman?
1970'lerin İstanbul'unda Savcı Orhan Atmaca ve gazeteci Leyla Devrim'in verdiği mücadeleyi anlatacak Kurşun dizisinden ilk fragman diziseverlerle paylaşıldı. Gözler şimdi dizinin yayın hayatına başlayacağı tarihte. Peki, Kurşun dizisi ne zaman başlayacak?
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan ve Kürşat Alnıaçık gibi isimlerin rol aldığı Kurşun, oyuncuları kadar konusu ile de dikkatleri çekiyor. İşte, Kurşun dizisinin ilk fragmanı ve yayın tarihine ilişkin ayrıntılar...
FOX ekranlarında diziseverlerle buluşacak Kurşun için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00'de ekranlarda olacak.
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı Kurşun; 1970'lerin İstanbul'unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim'in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.
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