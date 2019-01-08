Kurban neden “yalan” oldu?

90'ların sonu ve 2000'lerin başında dönemin en başarılı gruplarından Kurban'ın davulcusu olarak tanıdığımız Burak Gürpınar, 1 Ocak 2019 tarihinde resmi Facebook hesabından bir açıklama yazarak bir süredir Kurban’ın yeni şarkı yapmamasını şu cümlelerle ifade etti:

Merhaba arkadaşlar,

(...)

Bir süredir sözlük platformlarından, sosyal medyadan bana dm’den, yorumlardan KURBAN ve Melis Danişmend ile ilgili sorularınızı görüyor, mümkün oldukça cevaplıyorum. Beklentilerinizi anlıyor ve önemsiyorum. Bu nedenle herkes için konuyu netleştirmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum.

Parçası olduğum PÜR Recording Studio’da 8 aylık bir çalışma neticesinde Kurban ile kaydettiğimiz “Gülümse” parçası 14 aydır hazır. Sizlerle çok buluşturmak istediğimiz bu parçanın klibi için de bir hayli çaba sarf ettik fakat gerçekleştiremedik. 25 yıldır beraber müzik yaptığım grup arkadaşım Deniz Yılmaz, 14 ay önce artık müzik hayatını devam ettirmek istemediğini bizimle paylaştığından beri beklemedeydik. Ancak bu bekleyiş tahminimizden uzun sürdü, sürüyor, belki de hiç tekrar başlayamayacak gibi...

Melis Danişmend ile çaldığım için KURBAN’la ilgilenmediğime dair mesaj ve yorumlar aldım. Halbuki Melis ile 1 seneyi aşkın süredir verimli bir konser veya albüm, kısacası herhangi bir üretim yapamadık.

Daha önce duyurmasak da yollarımız devam etmeyecek gibi gözüküyor.

Bir müzisyen olarak müzik üretmenin ve ürettiğim müziği sahnede icra etmenin beni ayakta tutan yegane şey olduğunu bilmenizi isterim. Elimde olmayan sebeplerden bunu artık Kurban ve Melis Danişmend ile sürdüremediğim için, beni hayata bağlayan müziğimi PÜR Recording Studio, ATHENA ve Mind Shifter ile sürdürmeye devam edeceğim. Bu açıklamayı, merak ettiğini düşündüğünüz kişiler ile paylaşırsanız çok sevinirim.

Herkese bol müzikli, konserli, eğlenceli, sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.

Konserlerde buluşmak üzere..

(...)





Kurban, 1999

Burak Gürpınar'ı biliriz, takip ederiz. Türkiye'nin en iyi davulcularından biridir, has müzisyendir. Tutkularının peşinden gider, duygusaldır da. Sonrasında bazı sıkıntılar yaşamış ve genel olarak bitkin hissetmiş olsa da, bu açıklamayı yapmak için doğru zamanı beklediği belli.

Kurban ilk albümlerinin (Kurban -1999) başarısı sonrası "Sert/Ters" (2004), "İnsanlar" (2005) ve "Sahip" (2010) adında üç stüdyo albümü ve "Usulca" (2012), "Nafile" (2015) ve "İyi Ol" (2015) isimli üç single yayınladı. Metallica'nın alt grubu olarak çaldı, sayısız konser verdi. Dönemin rock fırtınası içinde kendine sağlam bir yer edindi.

2010, Billboard Türkiye/ Kelebek

Gitarist Deniz Yılmaz'ın artık müzik yapmak istememe kararı anlaşılabilir. Anlaşılamayan kısmı, "Gülümse"nin neden bir türlü yayınlanmadığı... Burak Gürpınar için 25 yıldır müzik yaptığı arkadaşının müziği bıraktığını açıklamak kolay iş değil tabii... Kendisinin de yazdığı gibi Kurban'ın hayran kitlesi hiçbir zaman grubu bırakmadı, aksine sahiplendi. Ama Gürpınar'ın da yoluna devam etmesi lazımdı.

"Kurban dağıldı mı? Bir daha bir araya gelmeyecekler mi?" sorularını Berlin'den ayağının tozuyla dönen Gürpınar'la telefonda konuştuk.

BURAK GÜRPINAR: "KURBAN'I BEN TEK BAŞIMA DAĞITAMAM AMA GRUP ARTIK AKTİF DEĞİL, YOK!"





2007, Kelebek

Gürpınar, Facebook’a paylaştığı yazı sonrasında aldığı tepkiler nedeniyle hayli üzülmüş durumda. “Şiştim yazmak istedim” diyor: “Deniz’de gerçek bir ‘pattern' (düzen, yapı) var, harika bir müzisyen ama tam işin meyvesini alacakken etrafındakileri patlatıyor. Bu konuda çok özveride bulundum. Deniz zorluklarla karşılaştığında sosyal olarak geri gidiyor. İçine kapanıyor ve saldırganlaşıyor. Özellikle babasını kaybettikten sonra ama bu öncesinde de böyleydi. Deniz’e şu an ulaşılmıyor. Kendine gelir mi bilemiyorum. Bunun Kurban’la bir ilgisi yok. ‘Gülümse’ Özgür’ün (Kankaynar) şarkısıydı, yayınlanmasını çok istedi. Ama olmadı” diyor. “Deniz bizi çalmamaya teşvik ediyor ama ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Kurban’ı ben tek başıma dağıtamam” diye de ekliyor.

Kurban dağıldı mı sorusuna; “Kurban şu an aktif değil. Yok yani…” diyor. Ve kendi işi olan PÜR Stüdyo’da buna ihtiyacı olan insanlarla çalıştığının, yazdıkları yüzünden kimseyi de kırmak istemediğinin altını bir kez daha çiziyor.

İnsanın kendisinden de dünyasından da bunaldığı, yıldığı anlar var, müziği bırakmak da böyle bir karar. Sizi siz yapan bazı değerler bile bazen ağır gelebiliyor. Seneler önce Teoman'ın da benzer gerekçelerle müziğe veda ettiğini hatırlıyoruz. (Teoman verdiği ara sonrası geri dönmüştü çocukluk aşkına. Belki de yeni bir “Papatya”yı artık yazmak istemeyeceğini bile bile.)

2008, Hürriyet Cumartesi

Müzik aslında bir kurtarıcı olabildiği gibi aynı anda bir baş belası da olabiliyor. Şakaya gelmediği gibi fazla rahat olunca yine olmuyor. Bunu özellikle bir önceki başarısını tekrarlayamayan pek çok müzisyende görüyoruz. Kurban'ın yeni şarkıları için aynı şeyi söylemesek de, akıbetinin şu an bir bilinmezlik olması üzücü.

Gönül istemez miydi Kurban'ı da Mor ve Ötesi gibi, Athena gibi dinleyelim, izleyelim, yıldönümlerini kutlayalım?

Elbette Kurban’ın içişlerinde başka neler olduğunu bilemeyiz. Yaşadıkları evreleri, belki de başlarına gelen talihsizliklerle nasıl başa çıktıklarını ancak onlar anlatabilir. Ama Burak Gürpınar’ın sesinden bu konuda ne kadar üzgün ve yılgın olduğu anlaşılıyor.

Müzik yine de hayat gibi sürprizlerle dolu. Tam öldü derken yeniden canlanabilir ve eskisinden daha renkli olabilir. Dileğimiz kara bulutları dağıtmaları, kanlı canlı sahnelere dönmeleri, eskimeyen efsane şarkıları söylemeleri, yeni şarkılarla bizi heyecanlandırmaları…

Belki de bu bir mucize değildir. Kimbilir?