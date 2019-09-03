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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

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Kupa sevinci

Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen, 11 Balkan ülkesinden gelen sporcuların yarıştığı CSI Engel Atlama Yarışmaları sona erdi. Dereceye giren sporcular, kupalarını törenle aldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke milli takımlarının yanı sıra 11 Balkan ülkesinden gelen sporcuların yarıştığı CSI Engel Atlama Yarışmaları, heyecanlı mücadelelere sahne oldu. 150 sporcu ve 250 atın yarıştığı organizasyonda Türkiye beş kategoride sahaya çıktı.
Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda, Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan’ın desteğiyle düzenlenen bu önemli yarışmaların medya sponsorluğunu ise Demirören Medya üstlendi.

Kupa sevinci

Çağrı Kutay - Loana Cimpoesu

CSI Engel Atlama Yarışmaları’nda koşulan DS Türkiye Bronze Tour Final Kupası’nda birinci, Corlando isimli atıyla yarışan Loana Cimpoesu oldu. Cup Of Coco adlı atıyla mücadele eden Melisa Yüncü Can ikincilik, Argentina atıyla yarışan Maria Andrea Ninulescu da üçüncülük kupasını aldı.

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