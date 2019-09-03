Kupa sevinci
Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen, 11 Balkan ülkesinden gelen sporcuların yarıştığı CSI Engel Atlama Yarışmaları sona erdi. Dereceye giren sporcular, kupalarını törenle aldı.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke milli takımlarının yanı sıra 11 Balkan ülkesinden gelen sporcuların yarıştığı CSI Engel Atlama Yarışmaları, heyecanlı mücadelelere sahne oldu. 150 sporcu ve 250 atın yarıştığı organizasyonda Türkiye beş kategoride sahaya çıktı.
Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda, Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan’ın desteğiyle düzenlenen bu önemli yarışmaların medya sponsorluğunu ise Demirören Medya üstlendi.
Çağrı Kutay - Loana Cimpoesu
CSI Engel Atlama Yarışmaları’nda koşulan DS Türkiye Bronze Tour Final Kupası’nda birinci, Corlando isimli atıyla yarışan Loana Cimpoesu oldu. Cup Of Coco adlı atıyla mücadele eden Melisa Yüncü Can ikincilik, Argentina atıyla yarışan Maria Andrea Ninulescu da üçüncülük kupasını aldı.
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