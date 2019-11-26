"Küçük Şeyler" filmi 29 Kasım'da seyirciyle buluşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri"Küçük Şeyler" filmi 29 Kasım'da seyirciyle buluşuyor
GeriKeyif "Küçük Şeyler" filmi 29 Kasım'da seyirciyle buluşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
26.11.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

"Küçük Şeyler" filmi 29 Kasım'da seyirciyle buluşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Küçük Şeyler" filmi 29 Kasım'da seyirciyle buluşuyor

Birçok festivalden ödülle dönen 2016 yapımı "Babamın Kanatları" filmiyle, sinema dünyasında büyük beğeni toplayan Kıvanç Sezer'in yeni filmi "Küçük Şeyler", 29 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Basın gösterimi Zorlu Center'da gerçekleştirilen filme  değerlendirmede bulunan sinema yazarı Atilla Dorsay, "Küçük Şeyler"in bu yıl birçok festivalden ödül aldığını ve bu şöhreti hak ettiğini söyledi.

Dorsay, "Küçük Şeyler"den farklı olarak, Türk sinemasında orta sınıf üzerine gerçekçi bir film yapılmadığı yorumunu yaparak, "Filmde bir çiftin, dostlarının, çevresinin portreleri içinde gerçek bir yaşam tarzı, var olma biçimi anlatılıyor ve bu biçimin iniş, çıkışları, olumlu, olumsuz yanları son derece iyi veriliyor." dedi.

 "Orta sınıf insanların hayatlarına odaklanıyor"

Sinema yazarı Rıza Oylum da Kıvanç Sezer'in ilk filmi "Babamın Kanatları"nda büyük şehirlerin çok katlı yapılarını inşa eden taşeron işçilerin hayatlarını sinemaya taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Sezer, ikinci filmi Küçük Şeyler'de ise bu inşa edilen yapılarda oturmaya başlayan orta sınıf insanların hayatlarına odaklanıyor. Günümüz şehir insanının her şeyin üstüne koyduğu statülerinin nasıl da pamuk ipliğine bağlı olduğunu, ilk filmdeki dramın aksine bu kez mizahın gücüyle resmediyor. Yönetmen, ansızın işsiz kalan bir insanın zihni yapısından aile düzenine hayatının bütün dinamiklerinin bir anda nasıl da tepetaklak olduğunu başarılı bir karakter oyuncusuyla yansıtmış."

"Film, sisteme dönük eleştirisini gittikçe acizleşen çift üzerinden anlatıyor"

Küçük Şeyler filmi 29 Kasımda seyirciyle buluşuyor



Sinema alanında araştırmalar yapan yazar Tuba Deniz ise "Küçük Şeyler"in Kıvanç Sezer'in konut üçlemesinin ikinci halkası olduğunu belirterek, "İlk filmi Babamın Kanatları'nda filmin geçtiği konutun inşaatında çalışan bir işçinin başına gelenler konu ediliyordu. Üçüncü filmde ise bu inşaat şirketinin patronunun hikayesi anlatılacak. Küçük Şeyler'de de bu konutlarda yaşayan bir çiftin başına gelenleri izliyoruz." diye konuştu.

Deniz, filme modern dönemin kürek mahkumlarının hikayesi de denilebileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sisteme dönük eleştiri, filmin ortasında gittikçe acizleşen çift üzerinden anlatılıyor. Bu kabusu daha izlenilir kılabilmek adına ise filmin mizah tonunu yükseltiyor. Yönetmenin her ne kadar mizahı kullanma konusunda zihni net görünse de nasıl kullanacağı hususunda kararsız kaldığını düşünüyorum. Bu kararsızlık filmin diyaloglarından tutun da karakterlerin birbirlerine karşı konumlanışına kadar birçok unsuru olumsuz etkiliyor. Filmin tanıtımında ön plana çıkarılan fakat anlatı içerisinde nereye savrulacağını kestiremediğimiz zebra
figürü gibi bir mizah."


Film hakkında: Komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kıvanç Sezer gerçekleştirdi. Asteros Film, Karaçelik Film ve Zebra Productions tarafından yapım desteği alan filmin yapımcıları arasında da Sezer'in yanı sıra Kanat Doğramacı ve Tolga Karaçelik yer aldı.

Başrollerini Alican Yücesoy ile Başak Özcan'ın paylaştığı filmde, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Tuğçe Altuğ, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş ve Ece Dizdar rol alıyor. Filmin sanat yönetmenliğini de Alceste Wegner ve Reyhan Acar yaptı.

Dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019'da gerçekleştiren film, "56. Altın Portakal Film Festivali"nde izleyicisinden büyük beğeni toplayarak, Alican Yücesoy'a "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, Selda Taşkın'a "Cahide Sonku Ödülü"nü getirdi.

SİYAD tarafından da ödül alan yapım, "33. Herceg Novi- Montenegro Film Festivali"nde Alican Yücesoy'la "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü. Aynı zamanda "9. Malatya Uluslararası Film Festivali"nde de "En İyi Film" seçilen "Küçük Şeyler"', "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Alican Yücesoy'la "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü de Başak Özcan'la aldı.

Bir anda işsiz kalması ile hayatları değişen bir çiftin yaşamında odaklanan yapımın konusu özetle şöyle:  "Onur ve Bahar, beyaz yaka yaşam tarzına sahip olan bir çifttir. İstanbul'da yaşayan çift, şehrin uzak bir semtinden ev almaya karar verir. Ev aldıktan bir süre sonra Onur'un işten çıkarılması çiftin hayatını derinden etkiler. Onur, birçok iş görüşmesine gitse de istediği sonucu bir türlü alamaz. Genç adamın işsiz kalması bir süre sonra evliliklerinin de tehlikeye girmesine neden olur."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle