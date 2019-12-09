Küçük Kadınlar'a renkli gala
Yılın iddialı filmlerinden Küçük Kadınlar'ın galası New York'ta yapıldı.
Galaya filmin oyuncuları James Norton, Louis Garrel, Saoirse Ronan, Laura Dern, Emma Watson, Tracy Letts, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothee Chalamet, Chris Cooper katıldı. Yönetmenliğini Greta Gerwig'in üstlendiği filmin galasında kırmızı halıda da renkli görüntüler yaşandı.
Küçük Kadınlar (Little Women) esin kaynağını Louisa May Alcott'ın defalarca farklı yönetmenler tarafından sinemaya uyarlanan aynı adlı romanından alıyor. Film, iç Savaş sonrası Amerika’da yaşamlarını sürdürmeye çalışan Meg, Jo, Beth ve Amy adlı dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor.
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