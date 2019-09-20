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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Şilili sanatçıdan "Syncretic"

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Şilili sanatçıdan "Syncretic"

Şilili sanatçı Maria Paz Bascunan'ın hazırladığı "Syncretic" adlı sergi, KRANK Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.


Pusulasız bir yolculuğun güncesi olarak adlandırılan sergiye ilişkin konuşan Bascunan, Türkiye'de ilk kez bir sergi açtığını ve "Syncretic"nin dördüncü kişisel sergisi olduğunu söyledi.

Bascunan, Le Meridien İstanbul Etiler'in içinde bulunan galerideki sergide, farklı dokuda kumaşlar ve ipler ile bir İstanbul haritası yerleştirmesi yaptığını ve bu eseriyle İstanbul'un birleştirici özelliğine dikkat çekmek istediğini ifade etti.

İstanbul'un birleştiriciliğinin yanında Asya ve Avrupa arasında sınır olduğuna işaret eden Şilili sanatçı, "Gerçekten İstanbul'un konumu beni çok etkiledi ve İstanbul'u sokaklarıyla, caddeleriyle, insanların birbirleri ile olan bağlantılarıyla bir ağ olarak görüp eseri duvara işledim." dedi.

Sergide ayrıca ilmeklerle ördüğü bir San Diego haritası hazırladığını aktaran Bascunan, şöyle devam etti: "Tarihte İpek Yolu döneminde Türk topraklarından birçok insan iplik ticareti için Şili'ye geldi. Şili'den de birçok insan pamuk ve ipek için bu topraklara gelmiş. Yani insanların birbirine ulaşıp, iletişim kurması tarihten bu yana kaçınılmaz bir durum. Aramızda ne kadar sınır olursa olsun, ben bu sınırları farklı olarak algılayıp, eserlerimde bu durumu iplerle, kumaşlarla ifade etmek istiyorum."

Farklı dokuda ve yapıdaki kumaşların birlikte kullanılması ve örülmesinden oluşan tuvalleriyle sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 9 Kasım'a kadar görülebilecek. 

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