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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Milli Mücadele opera sahnesinde

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Milli Mücadele opera sahnesinde

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan "Yeniden Doğuş" operasını tekrar sahneye taşıyacak.

SAMDOB, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında yazılan "Yeniden Doğuş"u, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın yazıp sanat yönetmenliğini yaptığı operanın librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı'ya ait.

Opera, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekibin sahneleyeceği eserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Şahan Gürkan yapıyor.

Türk halkının 1912-1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılmasıyla başlayan eser, 1. Dünya Savaşı yıllarını, Çanakkale Savaşı'nı, işgal yıllarındaki İstanbul'u, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğunu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Büyük Taarruzu, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet sürecini, aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatıyor.
Opera, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 26 ve 28 Ekim'de izleyicisiyle buluşacak.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a hareket etmesi dolayısıyla operanın dünya prömiyeri, SAMDOB tarafından 16 Mayıs'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılmıştı.

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