AyrÄ±m DuvarÄ±'yla Ã§evrili otelin iÅŸletmecisi Vessam Selsa,ÂBanksy'nin sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Noel kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla otelde sergilendiÄŸini sÃ¶yledi.



Selsa, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, Hazreti Ä°sa'nÄ±n doÄŸduÄŸu varsayÄ±lan maÄŸara ile Ã¼zerinde patlama izi ÅŸeklinde "BeytÃ¼llahim YÄ±ldÄ±zÄ±"nÄ±n bulunduÄŸu Ä±rkÃ§Ä± AyrÄ±m DuvarÄ±'nÄ± temsil eden bir maketten oluÅŸtuÄŸunu ifade etti.



Banksy'nin "BeytÃ¼llahim'in YarasÄ±" adÄ±nÄ± verdiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, Filistin halkÄ±nÄ±n hayatÄ±nda bir yaraya dÃ¶nÃ¼ÅŸen AyrÄ±m DuvarÄ±'yla Ã§evrili kentin hikayesini baÅŸtan yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Selsa, "Ä°nsanlarÄ±n Ã§oÄŸu Noel kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda BeytÃ¼llahim'den bahsediyor ancak bu kentin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, halkÄ±nÄ±n onurlu bir yaÅŸam sÃ¼remediÄŸini ve Ã¶zgÃ¼rce kentte dolaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok az kiÅŸi biliyor. Bu eser, Filistin halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekliÄŸi ortaya koyuyor." dedi.







Banksy gibi sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerinin kent turizmini canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Selsa, 2,5 yÄ±l Ã¶nce kurulan oteli ÅŸu ana kadar 250 bin kiÅŸinin

ziyaret ettiÄŸini, bunlardan bazÄ±sÄ±nÄ±n otelde konakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bazÄ±sÄ±nÄ±n da Banksy ve baÅŸka Filistinli sanatÃ§Ä±larÄ±n eserlerini gÃ¶rmeye geldiÄŸini dile getirdi.

GerÃ§ek kimliÄŸi bilinmeyen, Gazze'de ve AyrÄ±m DuvarÄ± gibi mekanlardaki resimleriyle dikkati Ã§eken Banksy'nin, otelin iÃ§ dekorasyonu ve bazÄ± odalarÄ±ndaki tablo ve duvar resimlerinde de imzasÄ± bulunuyor.



