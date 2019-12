Eskişehir'in "ödüllü" modern müzesine ziyaretçi akını

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek ünlü Japon mimarlık ofisi "Kengo Kuma and Associates" (KKAA) tarafından tasarlanan OMM, 7 Eylül'de açılmasından bu yana sanatseverlerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.



Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip müzede en fazla ilgiyi, ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel tasarladığı enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmaları görüyor.



OMM, dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast'in teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan eserine ev sahipliği yapıyor. Bu yapıyı herkesin gelip vakit geçirmekten hoşlanacağı bir mekan haline dönüştürmek için atölye ve seminer etkinlikleri de düzenleniyor.



Eskişehir'in modern müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan beri verilen, Bakanlığın en prestijli ve en yüksek değere sahip özel ödülüne layık görüldü.



OMM, "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülü verilen iki kurumdan biri oldu.



"Yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz"



Müzenin İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, müzenin açılışının ardından yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent halkının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.



Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Ergüven, şöyle konuştu: "Hem mimarisi hem de içinde sergilenen eserlerle Türkiye'nin yanı sıra Eskişehir için büyük bir değer. Bunun takdir ediliyor olması, ziyaretçilerin yoğun ilgisi bizi çok mutlu ediyordu, bunun üzerine güzel bir ödül kazandık. Ne kadar büyük bir onurdur ki OMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ziyaretçilerin gösterdiği ilgiyi Bakanlığımız da göstermiş oldu, mutluyuz. Eğitim programlarımız var. Okul gruplarımız müzemizi geziyor, rehberlerimiz eşliğinde eserleri keşfediyor. Çocuklarımız için atölye çalışmalarımız, sanat buluşmalarımız var. Bunları da hesaba kattığımızda 90 binin üzerinde bir ziyaretçi sayısı ile karşılaşıyoruz. Yıl sonuna kadar 100 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz."



Ergüven, müzeyi gezen ziyaretçilerden de olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.



Gelenlerin OMM'yi hayranlıkla gezdiğine dikkati çeken Ergüven, "Daha önce hiç müze ziyareti yapmamış ziyaretçilerimiz de var, gerçekten sanatı profesyonel olarak yapan, ilgi alanı hale getirmiş ziyaretçilerimiz de var. Her birinin farklı farklı ama hep olumlu yönde beğenilerini dile getiren geri dönüşler alıyoruz. Ziyaretçilerimiz müzeyi hayranlıkla geziyor, bizler de mutlu oluyoruz." dedi.



Adanalı üniversite öğrencisi Melike Kurtulmuş, OMM'nin Eskişehir'e ve tarihi Odunpazarı bölgesine ayrı bir hava kattığını, böylesine güzel bir müzeyi görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Denizli'den gelen Melih Selamet Özden Koç da müzeye ve içindeki eserlere hayran kaldığını ifade etti.