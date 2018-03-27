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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
aa-kultur-sanat
27.03.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Sadri Alışık Ödülleri dağıtıldı

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Sadri Alışık Ödülleri dağıtıldı

 Bu yıl 8'incisi düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu.

"Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne "Gün Batımı" adlı oyundaki rolüyle Mehtap Öztepe, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne "Şempanzeler" adlı oyundaki performansıyla Olcay Akın Kavuzlu layık görüldü

Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlemi dile getirdi.


Törenin, "ana-oğulun kanayan, iki yüreğin acısından doğduğunu" ifade eden Alışık, törene katılanlara teşekkür etti.
Daha sonra "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Onur Ödülü"nü Ayla Kutlu'ya takdim eden Alışık, "Yaşamı, yaşamdaki tüm insanları, sorunları, mekanlarıyla ve en önemlisi değerleriyle bizlere aktaran ve yazarlığın kaynağı insandan ve özellikle kadından hiç uzaklaşmayan nice oyuna konu olabilecek bir yazardır." ifadesini kullandı.

İŞTE ÖDÜL KAZANANLAR 


Gülşen Karakadıoğlu'nun başkan olduğu seçici kurulda, Prof. Dr. Deniz Bozer, Prof. Dr. Filiz Elmas, Yönetmen Akif Yeşilkaya, yönetmen ve oyuncu Mehmet Atay, Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni Yener Aksu, oyuncu Basri Albayrak, ve Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çetin yer aldı.
Törende, "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne Ankara Devlet Tiyatrosundan "Gün Batımı" adlı oyundaki rolüyle Mehtap Öztepe, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne de Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Şempanzeler" oyunundaki performansıyla Olcay Akın Kavuzlu layık görüldü.

"Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü", Ankara Devlet Tiyatrosu'dan "Anna Karenina" oyunundaki rolüyle Özden Gököz'ün, "Yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülü" Cengiz Uzun'un oldu.
Komedi ve müzikal dalında "Yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülü"ne Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Muhteşem Diva" isimli oyundaki performansıyla

Miraç Eronat, "Yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülü"ne de Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Radyo-yu Hümayun" oyunundaki rolüyle Serdar Kayaokay değer bulundu.

Aynı kategoride "Yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu ödülü", Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Yedi Kocalı Hürmüz" oyundaki performansı dolayısıyla Demet Bölükbaşı'na, "Yardımcı erkek oyuncusu ödülü" ise "Muhteşem Diva" oyunundaki rolüyle Cevat Duman'a takdim edildi.

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