Kristal Kelepçe Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Polisiye Yazarları Birliği tarafından verilen Kristal Kelepçe Ödülleri cumartesi gecesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Oyuncu Ayşe Erbulak’ın sunuculuğunu üstlendiği törende Ahmet Ümit “Büyük Usta” ödülüne layık görülürken “Yılın Polisiye Romanı” ödülü, “Farahnaz’ın Çiçeği” adlı eseriyle Yaprak Öz’ün oldu. Törende ayrıca Sevin Okyay ve Erol Üyepazarcı polisiye edebiyata katkılarından dolayı “Onur Ödülü” aldılar.
Törende konuşan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği Başkanı Algan Sezgintüredi, polisiye edebiyatının son yıllarda büyük bir çıkış yaşadığını belirterek bu ödüllerin polisiye yazarları ve yazar adaylarını teşvik etmeyi amaçladığını ve etkinliğin gelenekselleşmesinin hedeflendiğini söyledi.
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