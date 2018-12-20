Krank'da yeni yılın ilk sergisi
Damla Yalçın’ın solo sergisi “Hatırlanamaz Olanın Hafızası” 9 Ocak’da Krank Art Gallery’nin Le Meridien Etiler’deki yeni mekanında açılıyor.
Sergide sanatçının çocukluk evinin büyülü kozmozu ile düşsel mekanları biraraya getirerek işlediği kasnakları sergileniyor. KRANK Art Gallery’nin yeni mekanındaki ikinci sergisi olan “Hatırlanamaz Olanın Hafızası” 23 Şubat’a kadar görülebilecek.
Damla Yalçın bu sergide anılarının ve hayallerinin bir sentezini sunuyor. Kişisel belleğine yine kendi hikayesine dayanan nakış yoluyla ışık tutuyor.
Eve dair hayallere hafıza ile hayalin dayanışmasını bozmamaya özen göstererek yaklaşan sanatçı, mekanlarının şiirsel temeline anılardan çok şiirsel imgeleri ile dokunur. Mekanlarına duygusal birikimlerin cisimleşmiş hali olan nesneler yerleştirir.
Eski fotoğraflarından yola çıkarak oluşturduğu imgelerinin içerisine kendini yerleştiren sanatçı, sonsuzlaşan bekleyişinin bulunduğu odaları hafıza ve düşlemenin bir araya geldiği temaşa mekanlarına dönüştürür. Yaşadığımız mekanı yaşamın tüm diyalektikleri ile uyum içinde nasıl doldurduğumuzu “dünyanın bir köşesine” gün be gün nasıl kök saldığımızı söyler sanatçının bu ilk evi. Ev gerçek bir kozmozdur.
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